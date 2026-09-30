Bilecik İnhisar'da çamura saplanan kamyonet jandarma traktörüyle çıkarıldı - Son Dakika
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Bilecik İnhisar'da çamura saplanan kamyonet jandarma traktörüyle çıkarıldı

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Bilecik İnhisar\'da çamura saplanan kamyonet jandarma traktörüyle çıkarıldı
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Bilecik İnhisar'a bağlı Harmanköy köyünde yağmur nedeniyle tarlada çamura saplanan kamyonet sürücüsüne jandarma yardım etti. Önleyici kolluk devriyesi sırasında fark edilen kamyonet, yol emniyeti alındıktan sonra traktör yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yağmur nedeniyle çamura saplanan kamyonet sürücüsünün imdadına jandarma yetişti.

Olay, İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önleyici kolluk devriyesi sırasında Lütfü Bakkal'a ait 11 TA 018 plakalı kamyonetin yağmurun etkisiyle yolun sol tarafındaki tarlada çamura saplandığı görüldü.

Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulmaması amacıyla yol emniyeti alınırken, kamyonet traktör yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaİnhisarBilecikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik İnhisar'da çamura saplanan kamyonet jandarma traktörüyle çıkarıldı - Son Dakika
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