Bilecik jandarması öğrenci güvenliği için 14 okul ve çevresini denetledi

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 14 okul ve çevresi kontrol edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde kamu düzenini korumak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Merkez, Bozüyük, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde yapılan uygulamalarda 14 okul ve çevresi kontrol edildi. Denetimlerde okul çevrelerinin güvenliği, öğrencilerin giriş ve çıkışları, trafik güvenliği ve okul servis araçlarının genel durumu incelendi.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde emniyet ve asayiş tedbirleri alındı.