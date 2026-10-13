Bilecik jandarması, Osmaneli, Söğüt ve Bozüyük'teki 10 okulda denetim yaptı - Son Dakika
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Bilecik jandarması, Osmaneli, Söğüt ve Bozüyük'teki 10 okulda denetim yaptı

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Bilecik jandarması, Osmaneli, Söğüt ve Bozüyük\'teki 10 okulda denetim yaptı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaneli, Söğüt ve Bozüyük'teki 10 okulda öğrenci ve personel güvenliği için önleyici kolluk devriyesi yaptı. Denetimlerde okul çevresi, trafik düzeni, öğrenci giriş çıkışları ve servis araçları kontrol edildi; olumsuzluk görülmedi.

Bilecik'te 10 okulda jandarma ekiplerince güvenlik ve kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik'e bağlı Osmaneli, Söğüt ve Bozüyük ilçelerindeki okullarda öğrencilerin ve okul personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici kolluk devriyeleri gerçekleştirdi. Okul giriş ve çıkışlarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli güvenlik ve asayiş tedbirleri alındı. Uygulama kapsamında okul çevrelerinin güvenliği, trafik düzeni, öğrencilerin giriş ve çıkışları ile okul servis araçları kontrol edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: İHA
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