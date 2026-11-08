Bilecik jandarması Söğüt ve Merkez ilçedeki okul personeline güvenlik eğitimi verdi

Bilecik'te jandarma ekiplerince okullarda güvenlik eğitimi verildi.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından okul idarecileri ve personele aile içi şiddet, çocukların korunması, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı ve Küre köyleri ile Merkez ilçeye bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerindeki okullarda görevli idareci ve personele yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İlçe ve karakol komutanlıkları ile ilgili şube müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda aile içi şiddetle mücadele, çocukların korunması, okul güvenliği, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgi verildi.