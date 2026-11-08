Bilecik jandarması Söğüt ve Merkez ilçedeki okul personeline güvenlik eğitimi verdi - Son Dakika
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Bilecik jandarması Söğüt ve Merkez ilçedeki okul personeline güvenlik eğitimi verdi

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Bilecik jandarması Söğüt ve Merkez ilçedeki okul personeline güvenlik eğitimi verdi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Söğüt'teki Çaltı ve Küre köyleri ile Merkez'deki Vezirhan ve Bayırköy beldelerindeki okul personeline bilgilendirme yaptı. Eğitimde aile içi şiddet, çocuk koruma, okul güvenliği, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince okullarda güvenlik eğitimi verildi.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından okul idarecileri ve personele aile içi şiddet, çocukların korunması, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı ve Küre köyleri ile Merkez ilçeye bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerindeki okullarda görevli idareci ve personele yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İlçe ve karakol komutanlıkları ile ilgili şube müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda aile içi şiddetle mücadele, çocukların korunması, okul güvenliği, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgi verildi.

Kaynak: İHA
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