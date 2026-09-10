Bilecik Osmaneli'de define ararken suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Osmaneli'de define ararken suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Bilecik Osmaneli\'de define ararken suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde define aradıkları belirlenen 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde define arayan 2 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaneli ilçesine bağlı Kazancı Köyü mevkiinde define arandığı bilgisi üzerine ortak operasyon düzenledi. Operasyonda H.O. ve C.O. isimli 2 şüpheli, define aradıkları sırada olay yerinde suçüstü yakalandı. Öte yandan şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Osmaneli, Bilecik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik Osmaneli'de define ararken suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Endonezya’daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu Durumu kritik Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

10:02
Kenti karıştıran ses kaydı AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
09:55
Okan Buruk’u hiç böyle görmediniz Sporting yedek kulübesini tekmeledi
Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi
09:33
İsrail’den Türkiye’ye dikkat çeken atama Netanyahu sonrasına hazırlık mı
İsrail'den Türkiye'ye dikkat çeken atama! Netanyahu sonrasına hazırlık mı?
08:43
İlklerin iPhone’u Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo’da yaptı
İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı
08:34
6 dakika yetti Galatasaray taraftarı yıldız isim için “Gönderilsin“ diyor
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 10:05:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik Osmaneli'de define ararken suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement