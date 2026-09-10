Bilecik Osmaneli\'de define ararken suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde define arayan 2 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaneli ilçesine bağlı Kazancı Köyü mevkiinde define arandığı bilgisi üzerine ortak operasyon düzenledi. Operasyonda H.O. ve C.O. isimli 2 şüpheli, define aradıkları sırada olay yerinde suçüstü yakalandı. Öte yandan şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.