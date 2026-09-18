Bilecik Osmaneli\'de JASAT\'tan yakalama, 3 yıl 15 ay hapis cezalı şahıs cezaevine konuldu

Bilecik Osmaneli'de JASAT'tan yakalama, 3 yıl 15 ay hapis cezalı şahıs cezaevine konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde nitelikli yağma suçundan hakkında 3 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki adli işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 yıl 15 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi'nde nitelikli yağma suçundan hakkında 3 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.
Yakalanan şahıs, hakkında sürdürülen adli işlemlerinin ardından jandarma tarafından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?