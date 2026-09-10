Bilecik Osmaneli'de ticari araç devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Osmaneli'de ticari araç devrildi, 3 kişi yaralandı

Bilecik Osmaneli\'de ticari araç devrildi, 3 kişi yaralandı
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Bilecik'te Osmaneli ilçesi Selimiye Köyü mevkii D-650 karayolunda ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ikisi Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'te ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü mevkii D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülay S. idaresindeki 64 BL 827 plakalı ticari araç, Bilecik'ten Sakarya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun orta kısmına devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Döndü Y., Ali Y. ve Furkan S. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Döndü Y., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Y. ve Furkan S. ise Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bilecik, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik Osmaneli'de ticari araç devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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