Bilecik Osmaneli\'de ticari araç devrildi, 3 kişi yaralandı

Bilecik'te ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü mevkii D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülay S. idaresindeki 64 BL 827 plakalı ticari araç, Bilecik'ten Sakarya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun orta kısmına devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Döndü Y., Ali Y. ve Furkan S. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Döndü Y., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Y. ve Furkan S. ise Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.