Bilecik Söğüt\'te jandarmanın bulduğu 5 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi

Bilecik Söğüt'te jandarmanın bulduğu 5 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaybolan 5 küçükbaş hayvan, dün gece Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında bulundu. Hayvanların sahibine ait olduğu belirlenerek teslim edildi; jandarma benzer olayların yaşanmaması için bilgilendirme yaptı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaybolan 5 küçükbaş hayvan bulundu.
Edinilen bilgilere göre, dün gece Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi sırasında kayıp 5 küçükbaş hayvan buldu. Yapılan araştırmada hayvanların S.K.'ye ait olduğu belirlendi. Hayvanlar sahibine teslim edildi. Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İHA
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