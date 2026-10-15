Bilecik Söğüt\'te jandarmanın bulduğu 5 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaybolan 5 küçükbaş hayvan bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi sırasında kayıp 5 küçükbaş hayvan buldu. Yapılan araştırmada hayvanların S.K.'ye ait olduğu belirlendi. Hayvanlar sahibine teslim edildi. Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirme yapıldı.