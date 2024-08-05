Bilecik'te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Bilecik'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bilecik- Bozüyük kara yolunda, Oktay Kaptan idaresindeki 45 N 2485 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet F. D. idaresindeki 06 CNY 372 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Oktay Kaptan ile diğer sürücü Ahmet F. D. ve araçta yolcu olarak bulunan Mükerrem D. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Kaptan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı; kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.