Bilecik\'te 23 öğrenciye Trafik Eğitim Parkı\'nda uygulamalı trafik eğitimi verildi

Bilecik'te 23 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim programı düzenlendi. Eğitimde öğrencilere trafik kurallarına uyma, trafikte doğru davranışlar sergileme ve diğer yol kullanıcılarına saygı gösterme konularında bilgi verildi. Uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarına karşı bilinç kazanmaları amaçlandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kurallarının insan hayatını korumak açısından önem taşıdığı belirtilerek, çocuklarda erken yaşta trafik bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.