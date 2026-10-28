Bilecik'te 23 öğrenciye Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Bilecik'te 23 öğrenciye Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi verildi

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Bilecik\'te 23 öğrenciye Trafik Eğitim Parkı\'nda uygulamalı trafik eğitimi verildi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Eğitim Parkı'nda 23 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verdi. Eğitimde öğrencilere trafik kurallarına uyma ve diğer yol kullanıcılarına saygı konularında bilgi verilerek erken yaşta bilinç kazanmaları amaçlandı.

Bilecik'te 23 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim programı düzenlendi. Eğitimde öğrencilere trafik kurallarına uyma, trafikte doğru davranışlar sergileme ve diğer yol kullanıcılarına saygı gösterme konularında bilgi verildi. Uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarına karşı bilinç kazanmaları amaçlandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kurallarının insan hayatını korumak açısından önem taşıdığı belirtilerek, çocuklarda erken yaşta trafik bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA
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