Bilecik'te 26 öğrenciye Birlikte Güvenli Gelecek projesi kapsamında eğitim verildi - Son Dakika
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Bilecik'te 26 öğrenciye Birlikte Güvenli Gelecek projesi kapsamında eğitim verildi

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Bilecik\'te 26 öğrenciye Birlikte Güvenli Gelecek projesi kapsamında eğitim verildi
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Bilecik'te polis ekipleri, Ertuğrulgazi İlkokulunda 26 öğrenciye bilgilendirme toplantısı düzenledi. 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında polislik, güvenlik, trafik, güvenli internet ve akran zorbalığı anlatıldı.

Bilecik'te 26 öğrenciye güvenlik eğitimi verildi.

Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Ertuğrulgazi İlkokulunda öğrenim gören 26 öğrenciye yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere polislik mesleği, genel güvenlik, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konularında bilgi verildi.

Program kapsamında öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmeleri ve güvenli davranışlar konusunda farkındalık kazanmaları amaçlandı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaBilecikGüncelEğitimTrafikPolisSon Dakika

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