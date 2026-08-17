Bilecik'te 3.0 büyüklüğünde deprem
Bilecik'in İnhisar ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem yerin 5,4 kilometre derinliğinde saat 14.23'te gerçekleşti. Çevre ilçelerde de hissedilen depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
Bilecik'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.23'te meydana gelen depremin merkez üssü Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Akköy olarak belirlendi. Yerin yaklaşık 5,4 kilometre derinliğinde 3.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Kaynak: İHA
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