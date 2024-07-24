Bilecik'te 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bilecik\'te 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'te hırsızlık, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve tehdit suçlarından toplamda 23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla Söğüt'te yakalandı. Tutuklanan şüpheli, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

24.07.2024 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 3 ayrı suçtan 23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Hırsızlık' suçundan 12 yıl 106 ay 150 gün, Bursa Asliye Ceza İlamat Masasınca; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay, Bursa 5. Sulh Ceza Hakimliğince; 'Tehdit' suçu olmak üzere toplam 23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyon ile Söğüt'te yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Operasyon, Bilecik, Söğüt, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:25 Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem“ dinletildi Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi
08:17 Vergi paketinin ilk imzacısıydı AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti
03:31 İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
08:32 Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu
08:10 İstanbul’da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza Çok sayıda yaralı var İstanbul'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
07:58 Akın Akınözü’nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı Ebru Şahin’in neden katılmadığı ortaya çıktı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı! Ebru Şahin'in neden katılmadığı ortaya çıktı
07:43 Kılıçdaroğlu “Erdoğan’ın elini sıkmıyorum“ dedi ama arşivler aynı fikirde değil Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın elini sıkmıyorum" dedi ama arşivler aynı fikirde değil
07:19 Bahçeli’nin yardımcısından Özel’e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz Bahçeli'nin yardımcısından Özel'e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz
01:20 Ankara’da asansör faciası 13 yaşındaki Berensu can verdi Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 10:05:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement