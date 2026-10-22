Bilecik\'te 48 ilkokul öğrencisine güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi

Bilecik'te 48 ilkokul öğrencisine güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Birlikte Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında 48 ilkokul öğrencisine güvenlik, güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verdi. Gençlik Merkezindeki etkinlikte öğrencilere polislik mesleği ve zorbalıkla karşılaşınca yapılacaklar anlatıldı.
Bilecik'te 48 öğrenciye güvenlik ve akran zorbalığı eğitimi verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Birlikte Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında 48 ilkokul öğrencisine güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere polislik mesleği ve polislerin görevleri anlatıldı. Bilgilendirme çalışmasında günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları, internet kullanımında karşılaşılabilecek riskler ve dijital ortamda güvenliğin önemi üzerinde duruldu. Ayrıca akran zorbalığının ne olduğu, zorbalıkla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği konusunda öğrencilere bilgi verildi.
Çocukların karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları, kendilerini korumayı öğrenmeleri ve güvenli davranışlar geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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