Bilecik'te 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Hastanede Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Hastanede Yakalandı

Bilecik\'te 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Hastanede Yakalandı

Pamukova İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından aranan bir şüpheli, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilirken yakalandı. Şüpheli, 8 yıl 9 ay hapis cezası ile aranıyordu ve eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alındı. Tedavisi devam eden şüpheli, hastane mahkum koğuşuna teslim edildi.

28.06.2024 10:58
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Bilecik'te 8 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şüpheli tedavi edildiği hastanede yakalandı.

Pamukova İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, narkotik, istihbarat ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyon ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalandı. Tedavisi devam eden şüpheli, işlemleri tamamlanarak hastane mahkum koğuşunda görevli personele teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Hastanede Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Hastanede Yakalandı - Son Dakika
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