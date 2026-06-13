Bilecik'te 9.900 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma tarafından 9 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarının engellenmesine yönelik bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Söğütte işletmesi bulunan M.T. isimli şahsın bandrolsüz tütün ve tütün ürünlerini sattığı ve bu ürünleri M.A. isimli şahsın ikametinde muhafaza ettiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma tarafından alınan adli arama kararına istinaden yapılan operasyonda ikamette 9 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T. ve M.A. isimli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı. - BİLECİK