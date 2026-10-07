Bilecik\'te 95 lise öğrencisi akran zorbalığı ve güvenli internet eğitimi aldı

Bilecik'te 95 lise öğrencisine akran zorbalığı eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere akran zorbalığının önlenmesi, güvenli internet kullanımı, genel güvenlik ve polislik mesleği hakkında bilgiler aktarıldı. Gençlerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları ve güvenli davranış alışkanlıkları kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen buluşmada, öğrencilerin konuya ilişkin soruları da yanıtlandı.