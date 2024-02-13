Bilecik'te düzensiz göçmen Afganistan uyruklu şahsa idari para cezası kesildi - Son Dakika
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Bilecik'te düzensiz göçmen Afganistan uyruklu şahsa idari para cezası kesildi

Bilecik\'te düzensiz göçmen Afganistan uyruklu şahsa idari para cezası kesildi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Afganistan uyruklu bir şahıs yakalandı. Şahsa 22 bin 834 TL idari para cezası kesilerek geri gönderme merkezine sevk edildi.

13.02.2024 12:45  Güncelleme: 12:51
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Bilecik'te düzensiz göçmen olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu şahsa 22 bin 834 TL idari para cezası kesilerek geri gönderme merkezine sevk edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalarda, Afganistan uyruklu bir şahıs yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamada yasal kalış hakkının bulunmadığı, kimlik ve belgesiz olduğu tespit edilerek 22 bin 834 TL idari para cezası kesildi. Yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik, yasa dışı göçmen çalıştıran ve insan ticareti yapan şahıs veya organizatörlerin deşifresine yönelik çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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