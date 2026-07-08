Ahşap evde çıkan yangın yanındaki diğer ahşap eve de sıçradı - Son Dakika
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Ahşap evde çıkan yangın yanındaki diğer ahşap eve de sıçradı

Ahşap evde çıkan yangın yanındaki diğer ahşap eve de sıçradı
08.07.2026 02:38  Güncelleme: 02:39
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Bilecik'in Gülümbe köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 3 katlı ahşap eve sıçradı. İki ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Bilecik'te 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, yanında 3 katlı diğer bir ahşap eve sıçradı. Yangında evler tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Gülümbe köyünde meydana geldi. Gülümbe Kurular Mahallesi'nde Musa Zeytin'e ait 2 katlı ahşap evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevler, yandaki Özgür Fındık'a ait 3 katlı ahşap eve sıçradı. Evlerin ahşap olması sebebiyle alevler üniversite mevkiinden görüldü. Yangına Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, su tankerler ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Alevler yan yana olan diğer evlere sıçramadan ekiplerin canla başla mücadelesiyle kontrol altına alınırken, evlerin bir bölümü müdahale için kepçe yardımı ile yıkıldı.

Jandarma yangın bölgesinde geniş çaplı önlem alırken, tüm köylü sokaklara dökülerek endişeli gözlerle yangını izledi.

Öte yandan olay yerine itfaiyeden sorumlu Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu gelerek, ekiplerden yangın hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahşap evde çıkan yangın yanındaki diğer ahşap eve de sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahşap evde çıkan yangın yanındaki diğer ahşap eve de sıçradı - Son Dakika
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