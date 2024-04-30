Bilecik'te Alkollü Sürücü 8 Araça Çarptıktan Sonra Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Alkollü Sürücü 8 Araça Çarptıktan Sonra Yakalandı

Bilecik\'te Alkollü Sürücü 8 Araça Çarptıktan Sonra Yakalandı

Bilecik'te alkollü olarak kullandığı araçla yol üzerindeki 8 aracı adeta biçerek büyük maddi hasara yol açan ve kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalandı. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini izinsiz terk etmek maddeleri gereğince toplamda 9 bin 574 TL idari para cezası uygulandı.

30.04.2024 11:49
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Bilecik'te alkollü olarak kullandığı araçla yol üzerindeki 8 aracı adeta biçerek büyük maddi hasara yol açan ve kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak Yediler Kavşağı'nda meydana geldi. Sokak üzerinde 11 AAF 328 plakalı oto kurtarma aracıyla seyir halinde olan sürücü M.Y., 5 otomobil, 1 minibüs, 1 kamyonet ve 1 elektrikli bisiklet olmak üzere 8 araca ve bir iş yerinin brandasına çarptı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, trafik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Yakalanan sürücü M.Y.'nin 1,94 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Sürücüye, alkollü araç kullanmak, kaza yerini izinsiz terk etmek maddeleri gereğince toplamda 9 bin 574 TL idari para cezası uygulandı. 'Mala Zarar Verme' ve 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçları kapsamında adli işlem yapılarak gözaltına alınan araç sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Alkollü Sürücü 8 Araça Çarptıktan Sonra Yakalandı - Son Dakika

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