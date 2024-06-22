Bilecik'te Alüminyum Fabrikasında İş Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Alüminyum Fabrikasında İş Kazası: 1 Yaralı

Bilecik\'te Alüminyum Fabrikasında İş Kazası: 1 Yaralı

Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Arslan Alüminyum fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı. 20 yaşındaki A.K., ayağını pres makinesine sıkıştırdı. Yaralı işçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan işçinin yanı sıra, polis de kazayla ilgili inceleme başlattı.

22.06.2024 11:12
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Bilecik'te bir alüminyum fabrikasında yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Arslan Alüminyum fabrikasında A.K., (20) ayağını pres makinesine ayağını sıkıştırdı. Şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Alüminyum Fabrikasında İş Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Alüminyum Fabrikasında İş Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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