Bilecik\'te Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 'Basit yaralama' suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Bilecik'e bağlı Gülümbe köyü mevkiinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, 'Basit yaralama' suçundan hakkında 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK