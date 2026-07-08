Bilecik\'te Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Pelitözü mevkiinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. isimli şahıs yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
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