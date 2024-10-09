Bilecik\'te Aranan Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Bilecik'te 6 ay 22 gün aranması olan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik İlamat ve İnfaz Masası'nca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan 6 ay 22 gün süreyle aranması olan şüpheli şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK