Bilecik'te 6 ay 22 gün aranması olan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; Bilecik İlamat ve İnfaz Masası'nca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan 6 ay 22 gün süreyle aranması olan şüpheli şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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