Bilecik\'te Aranan Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'te 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'Vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün süreyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK