Bilecik’te 45 gün arayla aynı yerde ikinci yangın

Bilecik'te bir restoranın bacasında 45 gün arayla çıkan ikinci yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katında bulunan restoranın baca bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle restoranın bulunduğu apartmana sıçramadan söndürüldü. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, geçtiğimiz ay aynı bacada bir yangın daha meydana gelmişti.