Bilecik'te bahçe yangını ormanlık alana sıçradı, şahıs gözaltında - Son Dakika
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Bilecik'te bahçe yangını ormanlık alana sıçradı, şahıs gözaltında

Bilecik\'te bahçe yangını ormanlık alana sıçradı, şahıs gözaltında
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ahmet Ş.'nin bahçesinde yaktığı kuru ağaçlardan çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 8 bin 800 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınırken, şüpheli 'Taksirle Orman Yangınına Sebebiyet Verme' suçundan gözaltına alındı.

Bilecik'te dün çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şahıs gözaltına alındı.

Bozüyük ilçesine bağlı Aşağı Armutlu mevkiinde meydana gelen yangının, Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde yaktığı kuru ağaçlardan çıktığı belirtildi. İlk olarak yaklaşık 800 metrekarelik ziraat alanına sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangında yaklaşık 8 bin metrekare ormanlık alan zarar görürken, toplamda 8 bin 800 metrekarelik alanın yandığı bildirildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, belediye itfaiyesi, jandarma ve destek ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yangının çıkışına sebebiyet verdiği değerlendirilen Ahmet Ş. ise 'Taksirle Orman Yangınına Sebebiyet Verme' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Bahçe, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te bahçe yangını ormanlık alana sıçradı, şahıs gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te bahçe yangını ormanlık alana sıçradı, şahıs gözaltında - Son Dakika
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