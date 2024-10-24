Bilecik\'te Balkon Tüpü Yangını Büyümeden Söndürüldü

3.Sayfa

Bilecik'te bir evin balkonunda bulunan tüpün alev alması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Çiçekli Sokak üzerinde bir apartmanın balkonundan dumanları yükseldiği gören komşular durumu hemen 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangının balkonda bulunan tüpten çıktığı iddia edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK