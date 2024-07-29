Bilecik'te Bisiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Bisiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik\'te Bisiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik merkezinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

29.07.2024 10:44
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Bilecik'te bisiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi ile Paşa Yolu Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Sokakta seyir halindeki bisiklet sürücüsü Z.B., bulvara çıkacağı esnada kontrolü kaybederek düştü. Bu esnda bulvardan karayolları istikametine seyir halindeki Ş.P. idaresindeki 11 ASM 527 plakalı otomobilin sağ arka kapısına çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Z.B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Bisiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika

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