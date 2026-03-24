Bilecik'te evinde ölü bulunan şahsın cinayete kurban gittiği öğrenildi
Bilecik'te evinde ölü bulunan şahsın cinayete kurban gittiği öğrenildi

Bilecik'te evinde ölü bulunan şahsın cinayete kurban gittiği öğrenildi
24.03.2026 14:27  Güncelleme: 14:32
Bilecik'te, kardeşinin haber alamadığı Filistin uyruklu Abdallah Qabalawı'nın evinde ölü bulunması, cinayet şüphesini beraberinde getirdi. Olay yeri incelemesi sürerken, kesin ölüm sebebinin adli tıp raporuyla belirleneceği açıklandı.

Bilecik'te kardeşinin ulaşamadığı ve evinde ölü olarak bulunan gencin ilk tespitlere göre cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Olay; İsmetpaşa Mahallesi Mazharbey Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde 3 katlı bir evde oturan Filistin uyruklu Abdallah Qabalawı'dan (32) haber alamayan kız kardeşi durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri, polis eşliğinde kilitli olan kapıyı açtılar. Asayiş Şube ekipleri eve girdiklerinde şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaparken, Abdallah Qabalawı'ın cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın ilk incelemelerde cinayete kurban gittiği öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin adlı tıp incelemesinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

15:29
15:10
14:51
14:11
14:01
14:00
