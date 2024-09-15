Bilecik\'te Çöplükte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'te çöplükte çıkan yangın, orman ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde bulunan çöplüğe kül dökülmesi sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Dumanlar ise Bilecik'in birçok bölgesinden görüldü. - BİLECİK