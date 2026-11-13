Bilecik'te D-650'deki alt geçitte iki tır kafa kafaya çarpıştı, 1 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te D-650'deki alt geçitte iki tır kafa kafaya çarpıştı, 1 sürücü yaralandı

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Bilecik\'te D-650\'deki alt geçitte iki tır kafa kafaya çarpıştı, 1 sürücü yaralandı
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Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Kuyubaşı Köyü mevkiindeki alt geçitte iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 54 BC 416 plakalı tırın sürücüsü yaralandı ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halindeki 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik- Sakarya D-650 kara yolu Kuyubaşı Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Davut B. idaresindeki 41 AJT 854 plakalı tır, Kuyubaşı Köyü alt geçidine girdiği esnada Bilecik istikametine alt geçitten çıkan Bilal T. idaresindeki 54 BC 416 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 54 BC 416 plakalı tır sürücüsü Bilal T. yaralandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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