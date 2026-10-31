Bilecik'te define arayan 12 kişi jandarma ve KOM operasyonuyla suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te define arayan 12 kişi jandarma ve KOM operasyonuyla suçüstü yakalandı

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Bilecik\'te define arayan 12 kişi jandarma ve KOM operasyonuyla suçüstü yakalandı
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Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde define arayan 12 kişi, KOM ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 12 şüphelinin çeşitli malzemelerine el konuldu.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde define arayan 12 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tozman köyü Yayla mevkiinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda define aradıkları tespit edilen 12 şüpheli, herhangi bir zor kullanmaya gerek kalmadan suçüstü yakalandı.

Şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konulurken, olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaİnhisarBilecikGüncelSon Dakika

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