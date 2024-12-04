Bilecik\'te Depo Yangını Hızla Söndürüldü

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Bilecik'te depo olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi, Eski Bursa Caddesi'ndeki bir site içerisinde depo olarak kullanılan bir işyerinde çıkan yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipler anında müdahale ederek söndürdü. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK