Zabıtadan kaçan kadın dilenci erkekler tuvaletine saklandı

Bilecik'te zabıta tarafından takip edildiğini anlayınca erkekler tuvaletine giren kadın dilenciye ceza kesildi.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Küçük Sanayi Sitesi'nde kapı kapı dilencilik yapan bir kadınla ilgili ihbar aldı. Ekipler dilencilik yapan E.D. isimli kadını takibe aldı. Zabıtaların kendisini takip ettiğini anlayan kadın, erkekler tuvaletine kaçarak saklandı. Uzun süre tuvalette saklanan kadını sabırla bekleyen ekipler içeriden çıkar çıkmaz yakaladı. Kadının eşarbına sakladığı paralar, o esnada çıkan rüzgarla birlikte etrafa saçıldı. Kadına Kabahatler Kanunu'na göre bin 764 TL ceza yazılırken, memleketi Adapazarı'na gönderildi. - BİLECİK