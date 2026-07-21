Bilecik'te Dolandırıcılık Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Bilecik'te Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Bilecik\'te Dolandırıcılık Bilgilendirmesi
21.07.2026 09:36
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Bilecik'te polis ekipleri, dolandırıcılık yöntemleri ve güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirdi.

Bilecik'te dolandırıcılığa karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılık çeşitleri, Hayat 112 ve KADES uygulamalarının kullanımı ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunurken, hazırlanan bilgilendirici broşürleri de vatandaşlara dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumun suçlara karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla benzer bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, KADES, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Dolandırıcılık Bilgilendirmesi - Son Dakika

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