Bilecik'te dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Bilecik\'te dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Bilecik'te 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, JASAT'ın kimlik sorgusu sonrası yakalanıp Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Şahsın, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası kararıyla kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

Bilecik'te 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen takipli çalışmalar kapsamında, R. E. isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada şahsın, Ankara Ağır Ceza İlamat Masasının kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Bilecik il merkezinde yakalanan şahsın, geçmiş UYAP kayıtlarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da işlem gördüğü belirlendi.

4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaBilecikAnkaraGüncelJASATKamuSon Dakika

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