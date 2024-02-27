Bilecik'te drone ile yapılan trafik denetimlerinde 602 bin 400 TL ceza uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te drone ile yapılan trafik denetimlerinde 602 bin 400 TL ceza uygulandı

Bilecik\'te drone ile yapılan trafik denetimlerinde 602 bin 400 TL ceza uygulandı

Bilecik'te Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen drone trafik denetimlerinde, 11 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler sonucunda, 4 araç sürücüsüne 'Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi' maddesinden toplamda 602 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

27.02.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 602 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Drone Trafik Uygulamaları kapsamında; 11 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup, 4 araç sürücüsüne 'Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi' maddesinden toplamda 602 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te drone ile yapılan trafik denetimlerinde 602 bin 400 TL ceza uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:10:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te drone ile yapılan trafik denetimlerinde 602 bin 400 TL ceza uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement