Bilecik\'te Duyarsız Sürücü Tepkilerin Odağı Oldu

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Bilecik'te aracını kaldırıma park edip giden duyarsız sürücü tepkilerin odağı oldu.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Gençlik Merkezi'nin önünde bulunan kaldırıma 34 GCP 557 plakalını aracını park eden sürücü tepkilerin odağı oldu. Hem yaya geçidini hem de kaldırımı işgal eden sürücünün duyarsızlığını gören vatandaşlar duruma tepki göstererek konuyla ilgili yetkililerden çözüm talep etti. - BİLECİK