Bilecik\'te Elektrikli Bisiklet Kazası

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Bilecik'te elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde seyir halindeki B.Ş.M.(14) idaresindeki elektrikli bisiklet karşıdan karşıya geçen yaya G.D.'ye (54) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya ile devrilen bisikletin sürücüsü ve bisiklette yolcu olarak bulunan U.E. (12) yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK