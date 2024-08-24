Bilecik\'te Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Pazaryeri- Bursa Karayolu üzerinden Pazaryeri ilçesi istikametine seyir ilerleyen N.Y. idaresinde elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Meydana gelen trafik kazasında yolcu olarak bulunan S.Y. ve sürücü N.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yararlılar Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK