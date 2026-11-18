Bilecik'te jandarma ekiplerince il genelinde 24 saat esasına göre gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 21 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri tarafından tüm ilçelerde 24 saat esasına göre gerçekleştirilen eş zamanlı trafik denetimi yapıldı. Vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyum kontrol edildi. Denetimler kapsamında 902 araç ve sürücü kontrol edilirken, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kural ihlali yaptığı belirlenen 21 sürücüye idari para cezası uygulandı.