Bilecik\'te Fırın Bacasında Yangın Paniği

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Bilecik'te bir apartmanın altında bulunan fırının bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kumsal Sokak üzerinde 6 katlı bir apartmanın zemin katında yer alan bir fırının bacasından alevleri yükseldiği gören mahalle sakinleri durumu hemen 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirilirken, apartmanın çatısındaki merdiven yardımıyla ulaşan ekipleri alevleri söndürdü. Bu bacada geçtiğimiz aylarda da bir yangın çıktığı söyleyen apartman sakinleri duruma bir önlem bulunmasını istediler. - BİLECİK