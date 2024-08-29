Bilecik\'te Geri Manavera Yapan Elektrikli Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Bilecik'te geri manevra yapan elektrikli motosiklet devrilirken sürücü yaralandı. O esnada olayı gören bir doktor hemen koşarak ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

Alınan bilgilere göre; İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 AC D971 plakalı elektrikli motosiklet sürücüsü Nurten A., Bankalar mevkiine gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Ardından aracını geri geri manevra yaparak alandan kurtulmaya çalışan sürücüsü dengesinin kaybederek devrildi. Kazada başından yaralanan sürücü Nurten A.'nın yanına, o esnada olayı gören bir doktor koşarak geldi. Yaralıya, bilincini kaybetmemesi için sorular soran doktor, ambulans gelene kadar şahsın başından ayrılmadı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi yapılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK