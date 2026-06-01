Bilecik'te Hayvan Hırsızlığına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Hayvan Hırsızlığına Dikkat!

Bilecik\'te Hayvan Hırsızlığına Dikkat!
01.06.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, şenlikte hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Bilecik'te jandarma ekiplerince vatandaşlara hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipazar ilçesine bağlı Kuşça köyünde gerçekleştirilen Hıdırellez şenliğinde 1 asayiş timi (toplam 4 personel) görev aldı. Yaklaşık 250 vatandaşın katıldığı etkinlikte emniyet tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince alanda güvenlik sağlandı. Şenlikte vatandaşlara hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde bilgilendirme yapılırken, 6284 sayılı Kanun hakkında da farkındalık oluşturuldu. Bu kapsamda broşür dağıtımı gerçekleştirilerek köy konağına bilgilendirici afiş asıldı.

Öte yandan, etkinliğin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Etkinlikler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Hayvan Hırsızlığına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

10:17
Arda Kural aşk orucunu bozdu İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
09:52
İşte Osimhen’i isteyen takım Çuvalla parayı verip alacaklar
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar
09:33
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor Yeni sezonda ortalık resmen yanacak
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak
09:31
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
08:27
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 10:31:13. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Hayvan Hırsızlığına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.