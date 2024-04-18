Bilecik'te hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheli şahsı 1 adet laptop ve sırt çantası ile yakaladı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gelen 'Evden Hırsızlık' ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giderek incelemelerde bulunan ekipler kısa bir süre sonra şüpheli şahsı ikametten çalmış olduğu; 1 adet laptop ve sırt çantası ile yakaladı. Çalınan laptop ve sırt çantası sahibine iade edildi.
Şüpheli şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Hırsızlık İhbarı Üzerine Yakalanan Şüpheli Şahıs Laptop ve Sırt Çantasıyla Yakalandı - Son Dakika
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde sörf yapan bir şahıs, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, bölgede sörf yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek ikaz etti. Şahıs, uyarıları dikkate alarak denizden çıktı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, apartman otoparkında bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekileri ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan araç ise kullanılamaz hale geldi ve çevredekiler panik yaşadı.
Giresun'un Espiye ilçesinde polis kontrolünden kaçan şüpheli aracı takip eden polis aracı kaza yaptı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir şahsı durdurmak istedikleri sırada kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, Güven Timleri'nin amansız takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için kaçtığı öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki araca çarpan otomobil, yağmursuyu tahliye kanalına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.
Bayburt'un Kop köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Albal'ın kaybolan 4 büyükbaş hayvanı, jandarmanın drone takibiyle bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının 3'üncü gününde Kop Dağı eteklerinde bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İslahiye ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Rize'de çamaşır asmak için balkona çıkan bir vatandaş, sepetindeki deliği ve yerde bulunan mermi çekirdeğini fark edince şoke oldu. Olayın ardından polise haber veren vatandaş, insanların daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı.
Konya'nın Kulu ilçesinde annesi tarafından hareketsiz halde bulunan 8 günlük bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından tahkikat başlatıldı.
Sultangazi'de at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Baskında at eti ve sakatatları ele geçirildi, 3 at ise ahırda bulundu.
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