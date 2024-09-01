Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiyi yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
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