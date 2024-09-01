Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan bir kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

01.09.2024 12:52
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Bilecik'te hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiyi yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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