Bilecik\'te hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'te hırsızlık suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Hırsızlık' suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
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