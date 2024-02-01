 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu imalatı yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu imalatı yapan şahıs gözaltına alındı

Bilecik\'te iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu imalatı yapan şahıs gözaltına alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.D. isimli şahıs, jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın ev ve aracında, uyuşturucu madde ve iklimlendirme sistemi araçları ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şahıs hakkında tahkikata başlandı.

01.02.2024 12:34
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te iklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu madde imalatı yapan şahıs gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.D. isimli şahısla ilgili jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak operasyon düzenlendi. Şahsın ev ve aracında, uyuşturucu madde ve iklimlendirme sistemi araçları ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken hakkında tahkikata başlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bilecik, Söğüt, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu imalatı yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:02:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu imalatı yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement