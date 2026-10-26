Bilecik\'te jandarma 192 motosiklet ve motorlu bisikleti denetledi, 7 sürücüye ceza uygulandı

Bilecik'te gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından '2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında tüm ilçelerde eş zamanlı motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 192 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Sürücülere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, denetimler sonucunda kurallara uymadığı belirlenen sürücülere toplam 7 cezai işlem uygulandı.